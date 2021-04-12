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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakırköy'de korona virüs denetimleri

Bakırköy'de korona virüs denetimleri

Polis ekipleri

Kırköy Polis Gezin Sayılar 

-Atlı polisler
-Polislerin vatandaşları uyarması
-Detay
-Vatandaşların Atlı polisleri cekmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Atlı Polis birlikleri Yeşilköy sahilinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Son günlerde artan vaka sayıları ile birlikte Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Son olarak bugün Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis ekipleri Yeşilköy sahilinde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Atlı Polis ekipleri, Yunus Polisleri ve İlçe Önleyici Hizmet ekipleri katıldı.
Denetimler sırasında maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldı. Sahil boyunca devriye atan ekipler vatandaşları kurallara uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Öte yandan sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar özellikle karşılarında Atlı Polis ekiplerini görünce şaşırdı ve bolca fotoğraf çekti.
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