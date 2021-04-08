Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakırköy’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç yan yattı

Bakırköy’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç yan yattı

Devrilen kamyonet

Kırköy Polis Dell Ticari Araç Trafik Polisi 

-Polis ekipleri
-Sürücü ve yolcu

( İSTANBUL -ÖZEL)- Araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı İSTANBUL

- Bakıköy’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjde yan yatan araçta, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Bakirkoy Atatürk Havalimanı caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 Y 5408 plakalı Ford Transit marka ve modelli ticari araç refüje çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Numan Özanlağan hafif şekilde yaralanırken araçta bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri çevre güvenliğini aldı. Kaza yapan araç çekici ile refüjden kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement