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Bakırköy'de kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı: 1 yaralı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy'de kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı: 1 yaralı

Bakırköy'de kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı: 1 yaralı

Olay yeri

Kırköy Hastane Aşı Direksiyon Trol 

-Kaza yapan araç
-Yaralı sürücünün ambulansla hastaneye kaldırılması
-Trafikten görüntü

( İSTANBUL )- Kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşıp anayola girerek metrobüs bariyerlerine çarparak durdu İSTANBUL

- Bakırköy'de yanyolda sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerlere aşarak anayola girdi. Kamyon metrobüs bariyerlerine çarparak durabilirken, kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza 09.00 sıralarında Bakırköy E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 HA 646 plakalı kamyonun sürücüsü Amir Mahmudov Bakırköy E-5 yanyolda ilerken bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşıp anayola girdi ve metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu. Kamyonun çekilmesiyle trafik de normale döndü. (AY-RU
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