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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakırköy’de gövdesinden kırılan ağaç, seyir halindeki aracın üzerine düştü

Bakırköy’de gövdesinden kırılan ağaç, seyir halindeki aracın üzerine düştü

Araçtan görüntü

Kırköy Nadan 

-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Bakırköy’de fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan bir ağaç, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok ilçede binaların çatıları uçarken, bazı bölgelerde ise ağaçlar gövdesinden kırılıp yola düştü. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerindeki bir ağaç, fırtınadan dolayı gövdesinden koparak seyir halindeki aracın üzerine düştü. Ağacın düşmesi üzerine ani fren yaparak aracı durduran sürücü, olayı yara altamadn atlattı. Cadde bir süre trafiği kapatılırken, ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor. (MB-
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