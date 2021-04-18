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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakırköy’de dronlu kısıtlama denetimi

Bakırköy’de dronlu kısıtlama denetimi

Drone görüntüsü

Kırköy Emniyet Müdürlüğü 

-drone vatandaşları tespit ederken görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile sahilde kısıtlama kapsamında denetim yaptı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetime Yunus ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı drone ekibi de destek verdi. Dronla tespit edilen vatandaşlar, ekipler uyardı. Kuralları ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlara ise maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarı yapıldı. (MT-ZA-
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