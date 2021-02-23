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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bakırköy’de bir tır köprünün altına sıkıştı

Bakırköy’de bir tır köprünün altına sıkıştı

Tırın köprünün altında sıkışmış hali

Kırköy 

-Tırı geri çıkışı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bakırköy Menekşe Kavşağında köprünün altına sıkışan tır kendi imkanlarıyla kurtularak yoluna devam ederken, yol üzerinde yoğunluk oluştu. Olay, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Menekşe Kavşağında yaşandı. Bir tır sığamayacağı yükseklikte olan bir köprünün altından geçmeye çalıştı. Tır çekicisinin üst tarafı köprünün tavanına sıkışınca geçemeyeceğini anlayan sürücü, aracı kendi kendine sıkıştığı yerden çıkardı. Bu sırada yol üzerinde yoğunluk yaşandı. Tırın geri geri çıkarak yolu boşaltmasından sonra trafik akışı da normale döndü. Tır sürücüsünün köprü altından sığamayacağı halde oradan geçmeye çalışması vatandaşların tepkisini çekti. (FT-VK- MB-
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