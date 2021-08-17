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Bakırköy’de atlı polislerden drone destekli denetim
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bakırköy’de atlı polislerden drone destekli denetim

Bakırköy’de atlı polislerden drone destekli denetim

Sahilden denetim

Kırköy Koronavirüs Atlı Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Bakırköy sahilinde denetim gerçekleştirdi. Atlı polisler ve yunus ekipleri drone destekli denetimde, vatandaşlara koronavirüs önlemleri konusunda uyarılarda bulundu. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler koronavirüs denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Bakırköy sahilde yunus ekipleri ve atlı birlikler sahil boyunca denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda kurallara uyma noktasında uyarılarda bulundu. Denetim drone ile havadan da takip edildi. (AY-YM-
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