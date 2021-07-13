Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Bakırköy’de Atlı polisler ve drone eşliğinde korana virüs denetimi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bakırköy’de Atlı polisler ve drone eşliğinde korana virüs denetimi

Bakırköy’de Atlı polisler ve drone eşliğinde korana virüs denetimi

Polislerden görüntü

Kırköy Polis 

-Atlı polisler
-Drone görüntüsü
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy ve Yeşilköy sahillerinde drone, Atlı Polisler ve Yunus ekipleri eşliğinde Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy ve Yeşilköy sahilinde Korona Virüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Drone Atlı Polisler ve Yunus ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına uymayan kişiler tek tek uyarılarak maske takması sağlandı. Öte yandan, sosyal mesafe kuralına da dikkat eden ekipler sosyal mesafe kuralına uymayan kişi ve grupları da tek tek uyardı ve sosyal mesafe kuralını sağladı. Denetimler gün boyu ilçenin bir çok noktasında devam etti. Öte yandan sahilde Atlı Polisleri gören vatandaşlar meraklı gözlerle ekipleri izledi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı