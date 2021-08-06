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Bakırköy’de ağaçlık alanlarda drone destekli denetim
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy’de ağaçlık alanlarda drone destekli denetim

Bakırköy’de ağaçlık alanlarda drone destekli denetim

Ekiplerin devriyesi

Kırköy Orman Yangınları Ağaçlı Yangın 

-Ormanlık alandan denetim
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle ağaçlık alanlarda denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri olası bir yangın ihtimaline drone destekli çalışmalarını sürdürdü. Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları sonrası Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, yunus ve devriye ekipleri çalışmalarını arttırdı. Polis ekipleri Florya Atatürk Ormanı'nda yangın tehlikesine karşı denetim yaptı. Denetimlerde Toma aracı da tedbir amaçlı hazır tutuldu. Polis ekipleri öte yandan vatandaşları yangın konusunda bilgilendirerek uyarılarda bulundu. (AY-RU
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