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Bakırköy’de ağaçlık alanda korkutan yangın
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy’de ağaçlık alanda korkutan yangın

Bakırköy’de ağaçlık alanda korkutan yangın

Yangın anları

Kırköy İlk Müdahale Ağaçlı Yangın Polis Ekipleri 

-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL )-Yangın büyümeden söndürüldü İSTANBUL

- Bakırköy’de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çevredeki vatandaşların ve İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait ağaçlık alanda meydana geldi. Hastane ile 112 Komuta Merkezi arasında bulanan bölgede, kuru otlar ve ağaçlar henüz bilinmeyen bir nedenler yanmaya başladı.
Yangına ilk müdahaleyi 112 çalışanları ve polis ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.
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