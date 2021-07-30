Bakırköy’de ağaçlık alanda korkutan yangın

-Söndürme çalışmaları

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( İSTANBUL )-Yangın büyümeden söndürüldü İSTANBUL



- Bakırköy’de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çevredeki vatandaşların ve İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait ağaçlık alanda meydana geldi. Hastane ile 112 Komuta Merkezi arasında bulanan bölgede, kuru otlar ve ağaçlar henüz bilinmeyen bir nedenler yanmaya başladı.

Yangına ilk müdahaleyi 112 çalışanları ve polis ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

