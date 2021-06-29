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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bakırköy’de ağaçlık alanda korkutan yangın

Bakırköy’de ağaçlık alanda korkutan yangın

Alevli görüntü

Yürüyüş Yolu Ağaçlı Yangın Gökyüzü Yangına Müdahale 

-İtfaiye müdahale
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )- Ağaçlık alandaki budanmış kuru dallar alev alev yandı İSTANBUL

- Bakırköy’deki ağaçlık bir alandaki budanma sonucu yığılmış olan kuru dallar alev alev yandı. Alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Ataköy’de ağaçlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, geniş ağaçlık alana yığılan budanmış ve kurmuş ağaç dalları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından yangın canlı ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü. Yangını görerek ağaçlık alan gelen Ayla Aslan, ”Balkona çıktım bir alevler gökyüzü kıpkırmızı. Baktım ki bizim yürüyüş yolumuzda çamlar var orman var orası yanıyor. Eyvah dedim burası yanıyor. Daha önce bunları budamışlardı. Budanan dallar burada yığılı duruyordu. Diyorduk niye alıp götürmüyorlar bu pisliği. Orada içiyorlarmış masalar falan gündüz görenler olmuş. Bilmiyoruz artık kim çıkardı yoksa kendiliğinden mi çıktı. Kuru dallar ama yaş çamlarımız da yanıyor. Yürüyüş yolumuz burası bizim. Otomobillere sirayet olmadı” dedi.
(FT- MB-
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