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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy’de ağaç devrildi: 1 yaralı

Bakırköy’de ağaç devrildi: 1 yaralı

Röportajlar

Kırköy Altın Alt Yapı Çalışması 

-Ağacın açığa çıkan kökleri
-Devrilen ağaçtan görüntü
-Ağaç kesimi
-Yoldan görüntü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Bakırköy’de İBB’nin çalışma yaptığı yolda ağaç devrildi- Yoldan geçmekte olan bir kadın yaralandı İSTANBUL

- Bakırköy’de İBB ekiplerinin alt yapı çalışması yaptığı yolda bulunan ağaç devrildi. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın yaralandı.Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Bakırköy Florya Caddesi'nde yaşandı. İBB ekiplerinin alt yapı çalışması yaptığı yaya yolunda bulunan bir ağaç devrildi. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın ağacın üstüne devrilmesiyle yaralandı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ağacın devrilmesinin sebebinin İBB ekiplerinin yolda yaptıkları çalışma sırasında ağaç köklerine zarar vermesi olduğu iddia edildi. Ağacın belediye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı.“Kökler baya açıkta kalmış ve aynı şekilde bu ağaç da devrilebilir”Orman mühendisi olduğunu söyleyen Aysen Kerimova, “Orman mühendisiyim, buradan tesadüfen geçerken ağacın devrildiğini gördüm. Bir sürü yanlış yapılan uygulama fark ettim. Ölü örtü tamamen kaldırılmış burada. Anladığım kadarıyla bir yol işlemi yapılıyor. Şurada gördüğüm kökler tamamen açıkta kalmış. Açıkta kalınca da ağacın devrilmesi gayet normal bir şey. Herhalde danışılmamış işi bilen birisine ve işte böyle bir sonuç. Kökler baya açıkta kalmış ve aynı şekilde bu ağaç da devrilebilir. Bu iş yapılmadan önce bir orman mühendisine danışılması gerekiyordu. Ağaç baya büyük ve yaralanma umarım fazla bir şey olmamıştır” şeklinde konuştu.
“Şaşırdık biz de hemen yolumuz değiştirdik”Ağacın devrildiği yolu sürekli kullandığını ve olayı gördüğünü söyleyen Mert Arda Çetin ise, “Yoldan geçiyorduk arkadaşımla beraber. Bir anda yolun üzerine bir çökme oldu. Şaşırdık biz de hemen yolumuz değiştirdik. Geldik baktık ağaç devrilmiş, tüm yol kapanmış. Kullandığım bir yol ve ağacın altında kalmak istemezdim” ifadelerini kullandı.
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