Bakırköy’de 6. kattaki hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı

-Bitkiler

-Işık sistemi

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( İSTANBUL ) -- İstanbul’un göbeğinde kurulan hint keneviri serasına operasyon, çok sayıda kenevir ele geçirildi İSTANBUL



- Bakırköy’de bir binanın 6. katında kuruluna hint keneviri serasına polis ekipleri operasyon düzenledi.

Çok sayıda hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine, Bakırköy Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenledi.

Daireye giren polis ekipleri dubleks dairenin hem alt hem de üst katında uyuşturucu yapımında kullanılan hint keneviri bitkisi ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. Dairenin içinde saksılara ekili vaziyette bulunan çok miktarda hint kenevirinin yetişmesi için ışık ve havalandırma sistemi kurulduğu görüldü.

Dairenin alt katındaki serada bulunan hint kenevirlerinin kullanıma hazır hale getirilerek satıldığı tespit edildi. Üst kattaki serada ele geçirilen çok miktarda hint kenevirinin imha edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. (FT- MB-



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