Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bakırköy’de 6. kattaki hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı

Bakırköy’de 6. kattaki hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı

Seradan görüntü

Kırköy Polis Hint Keneviri Uyuşturucu Polis Ekipleri 

-Bitkiler
-Işık sistemi
-Havalandırma sistemi
-Polis ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- İstanbul’un göbeğinde kurulan hint keneviri serasına operasyon, çok sayıda kenevir ele geçirildi İSTANBUL

- Bakırköy’de bir binanın 6. katında kuruluna hint keneviri serasına polis ekipleri operasyon düzenledi.
Çok sayıda hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine, Bakırköy Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenledi.
Daireye giren polis ekipleri dubleks dairenin hem alt hem de üst katında uyuşturucu yapımında kullanılan hint keneviri bitkisi ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. Dairenin içinde saksılara ekili vaziyette bulunan çok miktarda hint kenevirinin yetişmesi için ışık ve havalandırma sistemi kurulduğu görüldü.
Dairenin alt katındaki serada bulunan hint kenevirlerinin kullanıma hazır hale getirilerek satıldığı tespit edildi. Üst kattaki serada ele geçirilen çok miktarda hint kenevirinin imha edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. (FT- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement