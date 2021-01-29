Bakanlıktan gelen ambulanslar teslim edildi

--Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşması

--Ambulans ve iç detaylar

--Ambulansların Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden çıkışı



( AYDIN )- Aydın’da ambulans sayısı 76 oldu AYDIN



- Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın’a tahsis edilen 14 ambulans düzenlenen sembolik törenle istasyonlara dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 motorize, 1 yeni doğan olmak üzere toplam 14 ambulans Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Müdürlük hizmet binası önünde gerçekleştirilen sembolik açılış töreninde ambulanslar istasyonlarına dağıtıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen törende, kurdele kesilerek sembolik açılış gerçekleştirildi.

Bakanlıktan gönderilen araçlar ile birlikte Aydın’da ambulans sayısının 76’ya yükseldiğini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Sağlık Bakanlığımız tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edilen 14 ambulansımızın sembolik açılışını gerçekleştirdik. Aydın’da sağlık hizmetlerinde her geçen yıl daha iyiye gitme noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu ambulanslarla birlikte Aydın’daki toplam ambulans sayımız 76’ya ulaştı. Vakalara çıkış süresi de 99 saniyeye inmiştir. Araç yaş ortalamamız ise 2020 yılında 5.3 iken şimdi 4.5’a düşmüştür. Bu rakamları Aydın’da vatandaşımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin daha üst seviyeye çıkmasına katkı sağlayacak olan rakamlar olarak ifade edebiliriz. Ambulanslarımızın Aydın’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Aydın’da sağlık alanında önemli çalışmalar yapılıyor” Aydın genelinde sağlık hizmetleri anlamında birçok noktada önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Vali Aksoy; “Aydın’da önemli bir beklenti içerisinde olan Şehir Hastanesi’nin de ihalesini gerçekleştirdik ve yapımına başlandı. Bu da Aydın için önemli bir çalışma. Yenipazar Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı ve şu anda hizmet vermeye başladı.

Didim’deki Aile Sağlığı Merkezi 112 İstasyonu geçici kabul aşamasında ve ilimiz genelinde de Aile Sağlık Merkezi 112 Acil İstasyonu ihalesi yapıldı ve inşaatları devam ediyor. Son İzmir Depremi’nden sonra Atatürk Devlet Hastanesi Ek Binasını boşaltmak durumunda kaldık. Vatandaşımıza sunulan hizmet kalitesinde bir eksiklik olmaması adına İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 700 metrekare konteyner alan için çalışmalar planlandı ve Şubat ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Didim Devlet Hastanesi’nin ihalesi yapıldı, inceleme aşamasında devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin özellikle pandemi sürecinde olumsuz etkilenmemesi ve daha iyi hizmet adına İl Sağlık Müdürlüğümüze 15 adet panelvan araç kiralanarak teslim edilmiştir. Özellikle evde süreci geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımızın hastaneye intikalleri, onların aşılanması gibi birçok konuda önemli çalışmalar ve hizmetler bu kapsamda yürütülmektedir. Birçok noktada önemli çalışmalar yapılmıştır. Sadece 2020 yılında hastanelere aldığımız teknik donanım miktarı 20 milyonu bulmuştur. Yine 2020 yılında Kuşadası Devlet Hastanesinde MR hizmetleri de verilmeye başlandı. Bu anlamda ilimize hizmetlerin gelmesinde talimatları veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımıza ve bu konularda takipte bulunan sayın milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Sağlık alanında yapılan ve bundan sonrada yapılacak olan çalışmalarımızın da Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Rehavete kapılmayalım” Aydın’ın koronavirüs tablosu hakkında da bilgi veren Aksoy; “Sayılarımız, oldukça iyi bir şekilde normale dönüyor. Tabi bu vatandaşlarımızın duyarlılığı ve koronavirüs tedbirlerine uyma noktasındaki titizlikle bağlantılı bir husus. Özellikle yoğun bakım noktalarımızda bizim yüzde 35’lik bir artışla yatak sayımızı 274’e çıkardık devam eden çalışmalarla bunu 309’a çıkaracağız. Bu anlamda daha iyi bir noktaya gelme boyutuyla da birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Rakamlarımız iyi ama bu bizi rehavete sürüklemesin, kurallara lütfen uyalım. Aşılama konusunda da Sağlık Müdürlüğümüz büyük bir titizlilikle Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu kriterler çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam itibariyle 16 bin 800 civarında aşılama gerçekleştirildi, Aydın ilinde. Bu Bakanlığımzıın ortaya koyduğu periyodlar çerçevesinde çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

(UE-OD-Y)



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