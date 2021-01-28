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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakanlığın hediyesi tablet, Selim’in umudu oldu

Bakanlığın hediyesi tablet, Selim’in umudu oldu

Selim tabletten ve kitaplardan ders çalışırken genel detay görüntü

Ders Çalış Kütüphane Öğretmen Okul Müdürü Kısmi Felç 

-Selim kitap okuyup gitar çalarken görüntü
-Selim ve annesi ile röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- Sağ elinde kısmi felçle dünyaya gelen, Sacide Ayaz Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Selim Tarhan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hediye edilen tablet ve internet paketi ile canlı derslere katılım sağlayarak başarılı bir dönemi geride bıraktı. İzmir’de yaşayan, Sacide Ayaz Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Selim Tarhan, sağ elinde kısmi felçle dünyaya geldi. Pandemi nedeniyle online eğitim görmesi gereken Tarhan, hem tabletinin olmaması hem de evinin bulunduğu bölgede internet altyapısının bulunmaması nedeniyle derslere sağlıklı bir şekilde katılım sağlayamıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hediye edilen tablet ve internet paketi ise Selim’e umut oldu. Bu sayede derslere katılan Selim Tarhan, aynı zamanda judo ve taekwondo kurslarına da online olarak girdi. Okul idaresi ayrıca Selim’in kütüphaneye de üye yaptı. Başarılı bir dönemi geride bırakan Selim Tarhan, tatili kitap okuyarak geçiriyor. “Kendimi çok heyecanlı hissediyorum” Tablet hediye edildiği için çok mutlu olduğunu belirten Selim Tarhan, “Tablet olmadığı için canlı derslere giremiyordum ama tablet geldikten sonra derslere girmeye başladım. Ayrıca judo ve taekwondo kurslarıma da bu sayede internet üzerinden giriyorum. Tablet olmadan önce öğretmenim anneme ders notlarımı ve ödevlerimi mesaj olarak atıyordu. Tablet gelmeden önce çok zorlanıyordum. Müdürümüz Nazan Öğretmen annemi arayarak bana tablet verileceğini söyledi.

Çok sevindim. Kendimi çok heyecanlı ve mutlu hissediyorum” dedi.
“Sınıf ikincisi oldu” İki çocuğunun da engelli olduğunu belirten anne Adile Tarhan da, “Pandemiden önce çocuklarım okula gidiyordu ama pandemiden dolayı okula gidemediler. İnternet olmadığı için oğlum canlı derslere giremiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ve okul müdürümüz Nazan Hanım’ın desteği ile oğluma tablet ve internet paketi verildi.
Oğlum bu sayede derslerine katılım sağladı ve sınıf ikincisi oldu. Aynı zamanda judo ve taekwondo kurslarına da internet üzerinden girdi. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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