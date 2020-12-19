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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e geldi

Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e geldi

Havalanından detaylar bakanların olay yerine hareketi

( GAZİANTEP )- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gülün incelemelerin ardından açıklama yapması bekleniyor GAZİANTEP

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Oksijen Tüpü Oksijen 


- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Hava yoluyla Gaziantep'e gelen iki Bakan daha sonra incelemelerde bulunmak üzere hastaneye doğru yola çıktı. Bakanların inceleme sonrasında açıklama yapması bekleniyor.
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