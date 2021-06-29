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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Ziya Selçuk Yüksekova’da

Bakan Ziya Selçuk Yüksekova’da

Okul girişinden görüntü

İpekyolu Okul Ziyareti Basketbol Öğrenciler 

-Bakandan görüntü
-Heyetten görüntü
-Öğrencilerden görüntü
-Basketbol ve voleybol oynarken görüntü
-Öğrencilerle resim çekerken görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi. Havayolu ile Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına gelen Bakan Ziya Selçuk; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmutallip Özbek ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Havalimanından sonra İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Ahmed-i Hani Ortaokuluna geçen Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ettikten sonra onlarla voleybol ve basketbol oynadı. Bakan Selçuk’un okul ziyaretinin ardından Hakkari il merkezine geçeceği belirtildi.
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