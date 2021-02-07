Bakan Ziya Selçuk’tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler için canlı yayınlarda “interaktif” soru çözümlerinin başlayacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz. Ayrıntılar https://bit.ly/3ju4aPc adresinde” ifadelerini kullandı. "İnteraktif soru platformu 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak" Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat Pazartesi gününden 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.



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