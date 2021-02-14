Bakan Ziya Selçuk’tan velilere yarıyıl mesajı



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çocukları yüz yüze eğitime başlayan ailelerimizin hijyen kurallarına uygun şekilde evlatlarını okula göndermelerini, çantalarına hijyen malzemeleri ve yedek maske eklemelerini hatırlatmakta yarar var” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi dolayısıyla veliler için videolu bir mesaj yayımladı. Küresel salgın döneminin oluşturduğu tüm belirsizliklere rağmen, verdikleri destek için velilere teşekkürlerini ileten Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: “Sevgili ailelerimiz, ikinci yarıyıla başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. Küresel salgın döneminin oluşturduğu tüm belirsizliklere rağmen, bize verdiğiniz destek için gönülden teşekkür ediyorum. Evleri okul hâline getiren, her odayı sınıfa dönüştüren ailelerimizin çabasının da yorgunluğunun da farkındayız. Bizler, çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sunabilmek için dünya standartlarında içerikler ve sistemler oluşturduk. İkinci yarıyıl eğitim programımızı güçlendirmek içinse yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte çocuklarımızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük önem taşıyor. Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarınızı güçlendirmeniz. Çocukları yüz yüze eğitime başlayan ailelerimizin hijyen kurallarına uygun şekilde evlatlarını okula göndermelerini, çantalarına hijyen malzemeleri ve yedek maske eklemelerini hatırlatmakta yarar var. Son olarak çocuklarımıza hem akademik hem sosyal destek sağlayan kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için, evde kitap okuyan yetişkinler görmeleri gerektiğini de tekraren belirtmiş olalım. Yeni yarıyılın sizlere ve çocuklarımıza güzellikler getirmesi ümidiyle. Hoşça kalın.”



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