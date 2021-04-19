Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası. 23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun, çocuklarım" ifadelerini kullandı. (UTK-



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