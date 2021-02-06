Bakan Yardımcısı Yavuz, Yüksekova’da incelemelerde bulundu

-Kültür merkezinden görüntü

-İncelemelerden görüntü

-Esendere beldesinde incelemeler yaparken görüntü

-Esendereden görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari Yüksekova ilçesine geldi. Bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'yengelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ilk olarak Çukurca ilçesini ziyaret ederek etti. Çukurca ilçesini gezen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, daha sonra Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Yüksekova ilçene geldi. Yüksekova ilçesine gelen, Bakan Yardımcısı Yavuz ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı karşıladı. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ilk olarak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezini ziyaret etti.Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin içini gezen Bakan Yardımcısı Yavuz, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’dan bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Yavuz, Daha sonra karayolu ile Esendere Beldesine geçtiler. İran sınırında bulunan Esendere Beldesine geçen Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberindekiler, Beldede yapılan hizmetleri tek tek gezerek Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu’dan biligi aldı. Beldedeki hizmetleri yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Yavuz, daha sonra Esendere Belde Belediyesinin binasına geçtiler.Esendere Beldesini ziyaret eden Bakan Yardımcı Yavuz’a, Başkan Dırbaz Büyüksu tablo hediye etti. Bir süre Belediyede oturan Bakan Yardımcısı Yavuz, daha sonra beraberindekilerle beraber belde den ayrıldılar. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ve kurum amirleri eşlik etti. (MT-ŞAK



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