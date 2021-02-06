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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Yavuz Çukurca’da

Bakan Yardımcısı Yavuz Çukurca’da

Çukurca tabelası önündeki konuşması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Helikopter 


- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve beraberindekilerle birlikte Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Çukurca’nın tarihi taş değirmeni, kale evleri ve Emir Şaban Camisini ziyaret eden Yavuz, ilçenin tarihi güzelliklerinin daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a İlçe Kaymakamı, Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve kurum amirleri eşlik etti. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ilçedeki ziyaretlerinin ardından helikopterle Yüksekova’ya geçti.
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