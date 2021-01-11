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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Özer: “Mesleki eğitimde öğrenci sayısı yüzde 63 arttı”

Bakan Yardımcısı Özer: “Mesleki eğitimde öğrenci sayısı yüzde 63 arttı”

incelemeler

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

Mesleki Eğitim Yüksek Öğretim İş Dünyası Meslek Eğitimi Öğrenci Sayısı 


- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son yıllarda Türkiye’nin her yerinde sektör ile işbirliği yama süreçlerinde hiçbir zorlama olmadan mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısının yüzde 63 arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, beraberinde Vali Osman Bilgin ve AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile birlikte Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Özer burada yaptığı açıklamada, "5 Yıllık, 10 yılık planları hazırlayalım, o planlar çerçevesi içerisinde biz her türlü desteği vermeye hazırız. Tek istediğimiz öğrenci sayısı artsın, öğrenci istihdam ilişkisi artsın. Gerçekten doğal bir şekilde zorlamadan öğrencileri mesleği eğitime doğru kaydırılmalı. Türkiye’nin her yerinde sektör ile işbirliği yama süreçlerinde hiçbir zorlama olmadan mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı. Neden, yatırım yapıldıkça, öğrenim kalitesi arttıkça, istihdam kapasitesi arttıkça mesleki teknik eğitime yönelimi de artıyor. Biz burada öğretim verirken sanayiden haberdar olmazsak hem eğitimimizin kalitesi iyi olmaz. Çünkü işletmede beceri eğitimini iyi yapamaz, hem de mezun olduğunda çocuk yüksek öğretimi kazanamadığı zaman ilgili sektör yoksa istihdamda sıkıntı yaşar. Onun için bizim görevimiz meslek eğitimi çevresindeki sanayiyle, endüstriyle, iş dünyasıyla eşleştirmek. Bu konuda her türlü çalışmayı destekleyeceğiz” dedi.
İncelemenin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e hediye verdi. (HC-
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