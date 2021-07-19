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( ORDU ) Bakan Yardımcısı Erdil: "960 sivil polisimiz, şehirler arası yolcu taşımacılığını yolcu olarak denetliyor”-İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ordu’da trafik denetimlerine katıldı ORDU



- İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı'nda 960 civarında sivil polis memurunun, şehirler arası yolcu taşımacılığını yolcu olarak denetlediğini söyledi.



Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile birlikte kentteki uygulamalarını ziyaret ederek, personelin Kurban Bayramı’nı kutladı, trafik denetimlerinde sürücülere uyarılarda bulundu. Araç sürücüleri ve yolcuların bayramını tebrik ederek, trafik kurallarına uyması gerektiği yönde uyarılarda da bulunan Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Sonel ile birlikte çocuklara hediye takdimi de yaptı. “Bayramda 226 bin personel sahada olacak” Denetimler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı 5 yıldır her bayramda bakanlığın üst düzey yöneticilerinin alana indiklerini anlattı. Bu kapsamda trafik denetimleri ve uygulama noktalarını ziyaret ettiklerini ifade eden Erdil, “Bu bayram malum çok sıcakların birden bastırması, pandemi sonrası ilk serbest bayram. Birçok nedenle daha bir yüksek hareketlilik ve mobilizasyon var, trafikte yoğunluk var. Bu istikamette biz de bakanlık olarak 140 bin 372 tim ve 226 bin 582 personelimizle sahadayız. Emniyet Genel Müdürlüğümüz den Jandarma Genel Komutanlığımızın özellikle trafikle ilgili birimlerinden 226 bin personel bu bayram süresinde görev başında olacak. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve ilgili diğer birimlerimiz de büyük ölçüde alanda olacaklar” dedi.

Sivil polisler otobüsleri denetleyecek “Ayrıca yaklaşık 960 civarında sivil polis memurumuz, şehirler arası yolcu taşımacılığını yolcu olarak denetliyor” diyen Erdil, “Gidiş ve dönüşlü olmak üzere yaklaşık bin 400 civarında otobüs de denetleyecekler. Ayrıca 15 helikopter ve 76 drone ile bin 500 saat civarında havadan takipler yapılacak. Bin 100 civarında maket araçlarımız var, onlar da alanda farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek adına alanlarda olacak” şeklinde konuştu.

“Trafik kazalarında yüzde 50 azalma” Bakan Yardımcısı Erdil, 3 yıl içinde trafik kazalarında yüzde 50 azalma sağladıklarını da kaydederek, “Bu bayram yüksek bir hareketlilik var. Trafik kazalarımızın daha yakın takip edilmesi lazım. Ülke olarak trafik kazalarında bu geçtiğimiz 3 yıl içinde çok önemli bir iyileşme sağladık, kaza sayısı yüzde 50 azaldı. Can kaybımız da yüzde 35-40 düzeyinde azaldı. Bizim örneğin 3 yıl önce 100 bin insan başına 11 iken, 2020 yılında 5,8’e geriledi. Aslında Avrupa standartlarına uygun bir noktaya indik ama bunun en aza indirilmesi ve daha da iyileştirilmesi lazım” diye konuştu.



