Bakan Yardımcısı Edil, Giresun’da trafik uygulaması yaptı

-BAKAN TYARDIMCISI ERDİL'İN SÜRÜCÜLERE UYARI

-ÇOCUKLARA HEDİYE VERMESİ

-BAKAN AÇIKLAMA

-SÜRÜCÜLER RÖPORTAJ

-GENEL DETAY



( GİRESUN ) GİRESUN



- İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Giresun’da trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek, denetimlere katılıp sürücülere trafik kurallarına uygulaması noktasında uyarılarda bulundu. Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun Valisi Enver Ünlü ile birlikte trafik uygulamalarını ziyaret ederek, denetimlerinde sürücülere uyarılarda bulundu. Araç sürücüleri ve yolcuların bayramını tebrik ederek, trafik kurallarına uyması gerektiği yönde uyarılarda da bulunan Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Sonel ile birlikte çocuklara kırmızı düdük ve çeşitliyeler verdi. Giresun şehiriçi girişinde bulunan Erikliman Uygulama noktasını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, daha sonra Keşap otogar mevkiindeki uygulama noktasına geçti. Burada denetimler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı 5 yıldır her bayramda bakanlığın üst düzey yöneticilerinin alana indiklerini anlattı. Bu kapsamda trafik denetimleri ve uygulama noktalarını ziyaret ettiklerini ifade eden Erdil, “Bu bayram malum çok sıcakların birden bastırması, pandemi sonrası ilk serbest bayram. Birçok nedenle daha bir yüksek hareketlilik ve mobilizasyon var, trafikte yoğunluk var. Bu istikamette biz de bakanlık olarak 140 bin 372 tim ve 226 bin 582 personelimizle sahadayız. Emniyet Genel Müdürlüğümüz den Jandarma Genel Komutanlığımızın özellikle trafikle ilgili birimlerinden 226 bin personel bu bayram süresinde görev başında olacak. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve ilgili diğer birimlerimiz de büyük ölçüde alanda olacaklar” dedi.

- “Trafik kazalarında yüzde 50 azalma” Bakan Yardımcısı Erdil, 3 yıl içinde trafik kazalarında yüzde 50 azalma sağladıklarını da kaydederek, “Bu bayram yüksek bir hareketlilik var. Trafik kazalarımızın daha yakın takip edilmesi lazım. Ülke olarak trafik kazalarında bu geçtiğimiz 3 yıl içinde çok önemli bir iyileşme sağladık, kaza sayısı yüzde 50 azaldı. Can kaybımız da yüzde 35-40 düzeyinde azaldı. Bizim örneğin 3 yıl önce 100 bin insan başına 11 iken, 2020 yılında 5,8’e geriledi. Aslında Avrupa standartlarına uygun bir noktaya indik ama bunun en aza indirilmesi ve daha da iyileştirilmesi lazım” diye konuştu.

Sürücüler ise yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulama noktalarında ceza yerine tavsiye ve uyarılarda bulunulması çok daha anlamlı olduğunu ifade ettiler.

