Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme

Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme

Bakan yardımcısının valilik çıkışı

Restorasyon Deprem Kubbe Basın Mensupları 

-Yeni Cami'de inceleme
-Demircan'ın açıklamaları
-detay

( MALATYA ) MALATYA

- Bir dizi ziyaret için Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, depremde hasar gören tarihi Yeni Cami’de incelemelerde bulundu.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 2 günlük Malatya programına Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret ederek başladı.
Ziyarette Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut da hazır bulundu.Demircan ziyaretin ardından geçtiğimiz Ocak ayında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde hasar gören tarihi Yeni Cami'deki çalışmaları yerinde inceledi. Buradaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Demircan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sivrice depreminde hasar gören tarihi eserlerin başında Malatya’da halk arasında Yeni Cami olarak bilinen tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi’nin geldiğini söyleyen Demircan, deprem sonrası ibadete kapatılan caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden restore edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Demircan, “Bundan sonra hızlı bir restorasyon süreci başlamış olacak. Camimizin kubbesi baya bir etkilenmiş, amacımız burada doğru restorasyonu yaparak, camimizi yeniden ibadete açmak. Hep birlikte bu süreci yürüteceğiz” dedi.
Bir basın mensubunun Ocak’tan bu yana kapalı olan caminin ne zaman ibadete açılacağını sorması üzerine Bakan Yardımcısı Demircan, “Bu tip tarihi eser restorasyonunda yaklaşık bir şey düşünülebilir ama imalatının içerisine girdikçe aslında tarih biraz kendisini ele verir. Diyelim ki en kısa zaman, ama bugünden tarihi telaffuz etmek için biraz erken. Onu teknik arkadaşlar süreci değerlendirip göz önünde bulunduracaklar diye düşünüyorum” diyerek cevap verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı