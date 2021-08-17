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Bakan Yardımcısı Baydaş, “Yaralarımızı birlikte saracağız”
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Baydaş, “Yaralarımızı birlikte saracağız”

Bakan Yardımcısı Baydaş, “Yaralarımızı birlikte saracağız”

gençlik ve spor bakan yardımcısı yangın bölgelerinde inceleme detay görüntü

( MUĞLA )- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve beraberindeki heyet, yangınlarda etkilenen Milas İlçesindeki mahalleleri dolaştılar. MUĞLA

Su Geçmiş Olsun Yangın Afet Koordinasyon Merkezi Bakan Yardımcısı 


- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Milas ilçesinde yangından etkilenen mahallere destek amacıyla çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muğla’daki yangınlarda konaklama, afet koordinasyon merkezi, yakıt ve su ikmali gibi birçok konuda önemli görevler üstlenen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurtları, Gençlik Merkezlerini ve Spor Tesislerini ziyaret eden heyet, bölgede yapılması gerekenleri tek tek not aldılar. Muğla İl Müdürü Ömer İlman’ın da eşlik ettiği inceleme ziyaretinde çalışmalarda görev alan personellere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Yardımcısı Baydaş verdikleri hizmet ve özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bursa Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençlerle birlikte yangınlarda etkilenen mahalleleri ziyaret eden Baydaş, Pisiko-Sosyal destek amacıyla çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya geldiler. Burada çocuklarla da sohbet eden Baydaş çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

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