Bakan Yanık, oğlu güvenlik güçlerine teslim olan evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer ile görüştü



- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, terör örgütü tarafından 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için 3 Eylül 2019'dan bu yana oturma eylemi yapan ve dün oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini alan Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.Bakan Derya Yanık, 2018 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana oturma eylemi yapan ve dün oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini alan Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü. Oğlu terör örgütünün elinden kurtulan annenin sevincine ortak olan Bakan Yanık, “Allah bir daha böyle kederler göstermesin. Sizin mücadeleniz ve oradaki bütün annelerin mücadelesi çok önemli. Siz ağır hastalığınıza, o kadar tehdide ve baskıya rağmen o kararlılıktan hiç vazgeçmediniz” ifadelerini kullandı.“Annelerin mücadelesi o melun terör örgütünün kökünü kazımaya vesile olacak”Sağlık sorunu yaşayan Ayşegül Biçer’e şifa dileyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:“Rabbim inşallah şifa da verir, evladınıza kavuştuğunuz gibi sağlığınıza da kavuşursunuz. Çok çok geçmiş olsun. Diğer bekleyen annelerimize de benim selamlarımı iletin lütfen. Onlar da inşallah evlatlarına kavuşacaklar. Annelerin mücadelesi o melun terör örgütünün kökünü kazımaya vesile olacak.”“Kandil tamamen çökünceye kadar bu mücadele devam edecek”Oğluna kavuşmayı bekleyen Ayşegül Biçer, Bakan Yanık’a teşekkür ederek, şunları söyledi:"Bakanım belki anneler mücadele etti ama Allah razı olsun devletim de dağlarda, kırsalda mücadele etti. Biz burada feryat ettik, onlar orada mücadele etti. Bu zafer Türkiye'nin zaferidir. Birlik ve beraberlik içinde kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP iyi bilsin ki bu nöbet devam edecek. İlk gün de söylemiştik, tek bir evlat, tek bir terörist kalmayana, Kandil tamamen çökünceye kadar bu mücadele devam edecek."Ayşegül Biçer’in sözleri üzerine Bakan Yanık, “İnşallah hep beraber o mücadeleyi veriyoruz. Allah’ın izniyle de başaracağız. Çok az kaldı, inşallah kökünü kurutacağız” ifadelerini kullandı.

