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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank Tekirdağ'da 'Ergene Derin Deniz Deşarj Toplantısı'na katıldı - TEKİRDAĞ

Bakan Varank Tekirdağ'da 'Ergene Derin Deniz Deşarj Toplantısı'na katıldı - TEKİRDAĞ

Bakan Varank Tekirdağ 'da "Ergene Derin Deniz Deşarj Toplantısı"na katıldı - TEKİRDAĞ - Bakan Varank'ın karşılanması - Bakan Varank'ın kolonya üretim tesisinden detaylarıBakan Varank Tekirdağ 'da "Ergene Derin Deniz Deşarj Toplantısı"na katıldı.
TEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde "Ergene Derin Deniz Deşarj Toplantısı"na katıldı.
Bakan Varank, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesinde Rebul Kolonya Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Müderrisoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.Fabrikanın üretim tesislerini gezen Varank, çalışanlarla bir süre sohbet etti.Daha sonra Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine geçen Varank, basına kapalı gerçekleştirilen Ergene Derin Deniz Deşarj Toplantısı'na katıldı.
Ziyaret ve toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de katıldı.

Dinler Toplantı Gesi 

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