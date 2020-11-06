Bakan Varank, elyaf fabrikasının açılış törenine katıldı - TEKİRDAĞ
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ ’ın Ergene ilçesindeki Mav Elyaf Fabrikası'nın açılışına katılması - Bakan Varank'ın açılış törenine katılması - Kurdele keslmesi - Bakan Varank'ın aletleri çalıştırması - Hatıra fotoğrafı çekilmesiTEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ ’ın Ergene ilçesinde bir elyaf fabrikasının açılış törenine katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım