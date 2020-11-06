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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank, elyaf fabrikasının açılış törenine katıldı - TEKİRDAĞ

Bakan Varank, elyaf fabrikasının açılış törenine katıldı - TEKİRDAĞ

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ ’ın Ergene ilçesindeki Mav Elyaf Fabrikası'nın açılışına katılması - Bakan Varank'ın açılış törenine katılması - Kurdele keslmesi - Bakan Varank'ın aletleri çalıştırması - Hatıra fotoğrafı çekilmesiTEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ ’ın Ergene ilçesinde bir elyaf fabrikasının açılış törenine katıldı.

Fabrika Açılış Töreni Elyaf Fabrikası 

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