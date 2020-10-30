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( BURSA -2) Bakan Varank: "Avrupa'nın faşist liderlerinin İslamla ve müslümanlarla mücadelede kazanacak bir zaferleri yoktur"- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Onlar mağlup olmaya mahkumlar, tarih bunun ibretlik örnekleriyle doludur"- "Bizim bu faşist zihniyetten alacak hiç bir dersimiz yok, dünyaya demokrasi dersi vermek isteyenlerin boyasıdı kazıdıkça masumların gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz" BURSA



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa'nın faşist liderlerinin İslamla ve müslümanlarla mücadelesinde kazanacak bir zaferi olmadığını belirterek, "Onlar mağlup olmaya mahkumlar. Tarih bunun ibretlik örnekleriyle doludur. Bizim bu faşist zihniyetten alacak hiç bir dersimiz yok. Dünyaya özgürlük ve demokrasi dersi vermek isteyenlerin boyasını kazıdıkça masumların gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa ilçesinde 50 milyon liralık su altyapı yatırımının temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de yatırım düşmanı bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Seçim meydanlarında tüm yatırımları durdurmayı vaad eden sözde siyasetçilerle muhatap olduklarına işaret eden Bakan Varank, "Temel atmama yapan siyasetçilerle muhatap oluyoruz. Milletimiz ise sandıklarda cevabı veriyor. Siyasetsizliği siyaset sanan bu zihniyetle mücadele etmeye devam etmek durumunda kalıyoruz. Fransa'nın sorunlu Cumhurbaşkanının İslama ve Peygamber Efendimiz'e hakaretlerine karşılık Cumhurbaşkanımızın gösterdiği tepkiyi görüyor, izliyorsunuz. Bu tartışmada dahi yönünü şaşıran şirazesini kaybeden bir muhalefet lideriyle karşı karşıyayız. 1,5 milyar müslümana en aşağılık hakaretlere kuzu kesilen zat bu meselede dahi Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesine en olmadık saldırı girişimlerinde bulunuyor. Ben bu zihniyeti Emirsultan Hazretleri, Üftade Hazretleri'nin torunlarına, milletimizin ferasetine havale ediyorum" dedi.

Varank, Avrupa'da müslümanları hedef gösteren İslam dinine nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıya kalındığını kaydederek, "Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimize hakaretleri teşvik eden, hadsizce bir şekilde İslamiyeti reforme edilmesi gereken dinmiş gibi gösteren Makron Avrupa'yı orta çağ karanlığına sürüklemek için gayret gösteriyor. Sadece Fransa'da değil Avrupa'da 1930'lu 1940'lı yılların faşist düzenlerine özlemi görüyoruz. Avrupalı siyasetçiler faşizmle mücadele, İslam düşmanlığı ile mücadele edecekleri yerde islam ve müslümanlarla mücadele ediyorlar. Avrupa'nın faşist liderlerinin İslamla ve müslümanlarla mücadelelerinde kazanacak bir zaferleri yoktur. Onlar mağlup olmaya mahkumlar. Tarih bunun ibretlik örnekleriyle doludur. Bizim bu faşist zihniyetten alacak hiç bir dersimiz yok. Dünyaya özgürlük ve demokrasi dersi vermek isteyenlerin boyasını kazıdıkça masumların gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Tarihleri insanlık suçu ve sömürgecilikle dolu bu kişilerin söylemleri hepimizi rahatsız ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırıların ve islama yönelik saldırıların eş zamanlı gitme sebebi budur. Sessiz yığınların sesi, mazlum ve mağdurlara yol gösteren, beraber yol yürüyen sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir öfke duyuyorlar. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Azerbaycan'a kadar onların kirli emellerinin karşısına dikilen bir tek sayın Cumhurbaşkanımız var. Bunların asıl karın ağrıları bundan. Bugün Avrupa'da 30 milyona yakın müslüman yaşıyor. Onlara yönelik nefreti körükleyenler kendi içlerindeki çıkmazın farkında değiller. Avrupa'nın faşit siyasileri, müslümanlarla bir arada yaşamayı ya öğrenecek ya öğrenecek. Başka çıkar yolu yok. İslama yönelik her menfi adımlarında biz de karşılarına dikilmeye devam edeceğiz. Onlara hakettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.





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