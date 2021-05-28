-Bakan Varank'ın konuşması



( ANKARA ) -Bakan Varank, “100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi”ni gezdi ANKARA



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze Salonu’nda bulunan “100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi”ni gezdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze Salonu’nda 12 Nisan 12 Temmuz arasında ziyarete açık olan “100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi”nde bulunan eserleri inceledi. Sergi ziyareti sonrasında konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Türkiye’ye yakışır vizyon bir proje olduğunu belirterek, “Bu Kütüphanemizde hem bilimsel anlamda hem de eğitim anlamında çok daha sık bir şekilde kullanılıyor” dedi.

“100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi”nin Müslüman dünyasında ön plana çıkmış İslam alimlerinin, astroloji, mekanik ve coğrafi keşifler ile dünya tarihine katkılarının objeleri ve ürünleriyle gösterildiğini dile getiren Bakan Varank, “12 Temmuz’a kadar bu sergiyi gezmek mümkün. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne gelin. İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni gezin. Burada Müslüman alimlerin dünya bilim tarihine ne katkılarda bulunduğunu, neler başardığını ürünleriyle yani somut objeleriyle görün” ifadelerini kullandı. Gençlerdeki şuuru artıracak ve bilim dünyasına özgüven getirecek sergilerin düzenlenmesini önemsediğine dikkati çeken Bakan Varank, “Türkiye’de özellikle genç nesilleri bilime teknolojiye yönlendirmek için çok farklı faaliyet alanlarımız var. ‘Dene yap’lar ile onların yetişmesini sağlıyoruz. TEKNOFEST ile hem gençlerimizin hem de çocuklarımızın Türkiye’nin kabiliyetlerini görmelerini sağlıyoruz. Hem de burada düzenlediğimiz yarışmalarla özellikle öğrencilerimizi geleceğin teknolojilerinde şimdiden yarıştırıyoruz” diye konuştu.

Bakan Varank, “100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi” gibi sergilerle Türk tarihini , İslam tarihinin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının modern bilimin temellerinin nasıl atıldığını gösterdiklerini ifade ederek, hem Ankaralıları hem de Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etmeye ve söz konusu sergiyi gezmeye davet ettiğini söyledi.



(MC-

