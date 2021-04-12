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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Tüzmen ve Başkan Zolan’dan zeybek şov

Bakan Tüzmen ve Başkan Zolan’dan zeybek şov

Bakan Tüzmen'in motorla gelişinden görüntü

Televizyon Çekim Gesi Şili 

-Başkan Zolan'ın karşılamasından görüntü
-Kültür Merkezine girişten görüntü
-Zeybek oynanmasından görüntü
-Başkan Zolan'ın hediye vermesinden görüntü
-NOT: MONTAJ TÜNELDE

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Televizyon programı çekimleri için Denizli’ye davet edilen önceki dönem Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, efe kıyafetleri giyerek zeybek oynadı. Belediye Başkanı Osman Zolan’ın da eşlik ettiği o anlar renkli görüntülere sahne oldu. 59. ve 60. Hükümet dönemlerinde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Kürşad Tüzmen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın davetlisi olarak Denizli’ye geldi. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan “Kürşat Tüzmen ile Benim Şehrim” programının çekimleri için Denizli’ye gelen önceki dönem Devlet Bakanı Tüzmen’i 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bulunan cam horoz heykeli önünde Başkan Osman Zolan karşıladı. Motosikletiyle kente gelen Tüzmen’i karşılayan Başkan Zolan, burada 7 bin parça camdan yapılan kentin simgesi horoz heykelini anlattı. İkili daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Ege’nin en büyüğü olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde incelemede bulundu. Başkan Zolan, Tüzmen’e tesisi gezdirerek bilgi verdi. Muhteşem bir tesis Kürşad Tüzmen, buradaki 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu’nda efe kıyafeti giyerek Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ile zeybek oynadı. Başkan Zolan’ın da eşlik ettiği küçük gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Denizli'nin değerlerinin tanıtılmasının önemli olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, önceki dönem Devlet Bakanı Tüzmen’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, tecrübeli siyasetçinin halk oyununu başarılı bir şekilde oynadığını söyledi.

Tüzmen ise Denizli’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile çok güzel bir şehir olduğunu kaydederek, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin muhteşem bir tesis olduğunu söyledi, başarılı proje için Başkan Zolan’ı tebrik etti. Program çekimlerinin 2 gün süreceği belirtildi. (FP-MB-Y)
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