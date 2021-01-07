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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu: “Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor”

Bakan Soylu: “Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor”

Yunan botlarının göçmen botlarını Türk karasularına itmesi

Sosyal Medya Nani 

-göçmenin konuşması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor” dedi.
Yunan sahil botlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına itmesi üzerine Bakan Soylu, sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir video paylaştı. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, “Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Frontex'i ve European Parliament'i kınıyoruz” ifadelerini kullanarak Yunan Parlamento Üyesi Notis Mitarachi’de etiketledi.
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