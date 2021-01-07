Bakan Soylu: “Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor”

-göçmenin konuşması

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( ANKARA ) ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor” dedi.

Yunan sahil botlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına itmesi üzerine Bakan Soylu, sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir video paylaştı. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, “Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Frontex'i ve European Parliament'i kınıyoruz” ifadelerini kullanarak Yunan Parlamento Üyesi Notis Mitarachi’de etiketledi.



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