Bakan Soylu:'Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde' dedi. Diğer yandan sosyal medyada bomba ile yangın çıkarıldığı iddialarına da yanıt veren Soylu, 'Ben İçişleri Bakanıyım böyle bir şeyi sosyal medyadan gördüm, Valilerimize