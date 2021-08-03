Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Magazin
Bakan Soylu:'Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde' dedi. Diğer yandan sosyal medyada bomba ile yangın çıkarıldığı iddialarına da yanıt veren Soylu, 'Ben İçişleri Bakanıyım böyle bir şeyi sosyal medyadan gördüm, Valilerimize
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu:'Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde' dedi. Diğer yandan sosyal medyada bomba ile yangın çıkarıldığı iddialarına da yanıt veren Soylu, 'Ben İçişleri Bakanıyım böyle bir şeyi sosyal medyadan gördüm, Valilerimize

Bakan Soylu:'Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde' dedi. Diğer yandan sosyal medyada bomba ile yangın çıkarıldığı iddialarına da yanıt veren Soylu, 'Ben İçişleri Bakanıyım böyle bir şeyi sosyal medyadan gördüm, Valilerimize

SOYLU AÇIKLAMA

( MUĞLA - 2) Bakan Soylu:"Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde" dedi.
Diğer yandan sosyal medyada bomba ile yangın çıkarıldığı iddialarına da yanıt veren Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım böyle bir şeyi sosyal medyadan gördüm, Valilerimize sordum tamamı provokasyon ve yalan"-"Yangınları söndürelim, işi sonlandıralım ondan sonra ne hesabımız varsa görelim. Ama bırakın sahada görevi sürdürenlerin morallerini bozmayalım"

Sosyal Medya Yangın Gesi Irak Provokasyon 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı