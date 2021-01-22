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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu’ya hakaret eden şahsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımı tespit edilince tutuklandı

Bakan Soylu’ya hakaret eden şahsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımı tespit edilince tutuklandı

Şüpheliden görüntü

Kırköy Sosyal Medya Kamu Görevlisi Çerikli Irak 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği için gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş'ın sosyal medya hesapların da yapılan incelemede ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikleri paylaşımları olduğu tespit edildi. Şüpheli, hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan soruşturma devam ederken, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede savcılığın ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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