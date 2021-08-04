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Bakan Soylu: 'Tarihimizde bir ilk'
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Tarihimizde bir ilk'

Bakan Soylu: 'Tarihimizde bir ilk'

Helikopterin su boşaltması

( ANKARA ) Bakan Soylu: "Tarihimizde bir ilk" ANKARA

Su Sosyal Paylaşım Sitesi Yangın Sosyal Paylaşım Helikopter 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.
Bakan Soylu Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takılıp Milas'taki yangın söndürme filosuna katıldığını, "Jandarma'nın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk!" notuyla paylaştı. Bakan Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk! . Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.
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