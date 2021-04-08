Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu şehit Gökhan Çakır'ın cenazesine katıldı

Bakan Soylu şehit Gökhan Çakır'ın cenazesine katıldı

Cenazenin mezarlığa gelmesi

Şehit Başsağlığı Cenaze Çatışma Gesi 

-Bakan soylunun gelmesi
-Baş sağlığı dilemesi
-Toprak atması
-Dua etmesi
-Foto bayrak ve Kur'an takdimi

( BURSA ) BURSA

- Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır, İnegöl şehitliğine defnedildi. Törene Bakan Soylu da katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketi Bursa’da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. İnegöl şehitliğindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin mezarına toprak attı. Törenin sonunda Soylu, şehidin fotoğrafını, Türk bayrağını ve Kur'an-ı Kerimi teslim etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Soylu İnegöl'den ayrıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement