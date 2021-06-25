Bakan Soylu Özel Güvenlik Haftası'nda özel güvenlik görevlilerini ağırladı



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Güvenlik Haftası sebebiyle özel güvenlik heyetini makamında kabul etti. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman, Özel Güvenlik Haftası münasebetiyle özel güvenlik görevlileri ve sendika başkanlarından oluşan heyeti makamında ağırladı. Programa Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Galip Bektaş Güvenç, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Karataş, TCDD’de özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Sinem Yüksel, Devlet Hava Meydanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Özbek, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nde gören yapan Hüsnü Melih Temel ve PTT’de özel güvenlik görevlisi Sinan Işık’ı katıldı.



