Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu Özel Güvenlik Haftası'nda özel güvenlik görevlilerini ağırladı

Bakan Soylu Özel Güvenlik Haftası'nda özel güvenlik görevlilerini ağırladı

Ziyaretten detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Güvenlik Haftası sebebiyle özel güvenlik heyetini makamında kabul etti. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman, Özel Güvenlik Haftası münasebetiyle özel güvenlik görevlileri ve sendika başkanlarından oluşan heyeti makamında ağırladı. Programa Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Galip Bektaş Güvenç, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Karataş, TCDD’de özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Sinem Yüksel, Devlet Hava Meydanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Özbek, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nde gören yapan Hüsnü Melih Temel ve PTT’de özel güvenlik görevlisi Sinan Işık’ı katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement