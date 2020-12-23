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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu, Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti

Bakan Soylu, Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti

- Ekiplerin Eymen'e kuşu teslim etmeleri

Sosyal Medya Muhabbet Muhabbet Kuşu Polis Ekipleri Hayvan Sevgisi 

-- Genel detaylar
-- Eymen’in Bakan soyluya teşekkür mesajı

( OSMANİYE )- Eymen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu OSMANİYE

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evde beslediği kaplumbağasını annesinin bir başkasına vermesinden dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti. Osmaniye’de yaşayan küçük Eymen, evde beslediği kaplumbağasının annesi tarafından bir başkasına verildiği öğrenince sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getiren bir görüntü paylaştı. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ulaşan Eymen kuş istediğini söyledi.

Eymen’in isteğini yerine getirmek isteyen Bakan Soylu, konuyu Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne iletti. Polis ekipleri de temin ettikleri muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte Eymen’e teslim etti. Eymen'in, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşunu aileye teslim eden polis ekipleri, küçük Eymen'in paylaşımı nedeniyle Soylu'nun duygulandığını ve hayvan sevgisinden dolayı Eymen'i kutladığını belirttiler. Küçük Eymen ve ailesi de Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti. (SKY-
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