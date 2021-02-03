Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Soylu’nun sözlerini çarpıtan T24’ün algı operasyonuna, gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti

- Bakan Soylu’nun sözlerini çarpıtan T24’ün algı operasyonuna, gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti

BİLGİ İÇİN

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya İnternet Sitesi Yalan Haber 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını çarpıtarak algı operasyonu başlatan T24’e, program sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık cevap verdi. Işık, “Röportajın bir kısmını alıp devamı yokmuş-sorulmamış muamelesi yapmak birilerinin işine geliyor olabilir ama öyle değil” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün katıldığı bir programda “sosyal medya” üzerinden yapılan hakaretlerle ilgili yaptığı açıklamalarda söylediği sözlerin bir bölümü T24 internet sitesi tarafından “15 Temmuzu FETÖ yapmadı” şeklinde kesilerek servis edildi. T24’ün yalan haberi kısa sürede sosyal medyada çeşitli gruplarca yayılarak, manipüle edildi. Sosyal medyadaki yalan rüzgarına programın sunucusu görüntülü cevap verdi. Programın sunucusu, gazeteci Candaş Tolga İşık, sosyal medya hesabından “Röportajın bir kısmını alıp devamı yokmuş-sorulmamış muamelesi yapmak birilerinin işine geliyor olabilir ama öyle değil:) İşte Süleyman Soylu'nun devamında ABD-FETÖ-15 Temmuz bağlantısına dair söyledikleri... “ şeklinde paylaştı. (BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı