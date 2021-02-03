- Bakan Soylu’nun sözlerini çarpıtan T24’ün algı operasyonuna, gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını çarpıtarak algı operasyonu başlatan T24’e, program sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık cevap verdi. Işık, “Röportajın bir kısmını alıp devamı yokmuş-sorulmamış muamelesi yapmak birilerinin işine geliyor olabilir ama öyle değil” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün katıldığı bir programda “sosyal medya” üzerinden yapılan hakaretlerle ilgili yaptığı açıklamalarda söylediği sözlerin bir bölümü T24 internet sitesi tarafından “15 Temmuzu FETÖ yapmadı” şeklinde kesilerek servis edildi. T24’ün yalan haberi kısa sürede sosyal medyada çeşitli gruplarca yayılarak, manipüle edildi. Sosyal medyadaki yalan rüzgarına programın sunucusu görüntülü cevap verdi. Programın sunucusu, gazeteci Candaş Tolga İşık, sosyal medya hesabından “Röportajın bir kısmını alıp devamı yokmuş-sorulmamış muamelesi yapmak birilerinin işine geliyor olabilir ama öyle değil:) İşte Süleyman Soylu'nun devamında ABD-FETÖ-15 Temmuz bağlantısına dair söyledikleri... “ şeklinde paylaştı. (BC -



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