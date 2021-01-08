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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu, Güven Camii'nin açılışını yaptı

Bakan Soylu, Güven Camii'nin açılışını yaptı

Camiden detaylar

Komando Cuma Namazı Allah Ethan 

-Soylu konuşma
-detaylar

( İZMİR )- Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında yaptırılan cami açıldı İZMİR

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayırsever bir aile tarafından Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığına yaptırılan camiyi ibadete açtı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreninin ardından, hayatını kaybeden Nadide Güven adına eşi ve çocukları tarafından yaptırılan Güven Camii'nde cuma namazını kıldı. Daha sonra ibadethanenin açılışını hayırsever Osman Güven ve çocuklarıyla gerçekleştiren Soylu, cuma namazını komutanlıktaki camide kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güven ailesine teşekkür eden Soylu, "Jandarmamızı, buradaki komandomuzu 5 vakit bu yerleşkenin içerisinde ezanla, namazla buluşturdukları için şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah hayırlarıyla inşallah öteki dünyada da onları buluştursun. Duamız odur. Aynı zamanda da eşine rahman diliyoruz. Evlatlarına da çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın evini burada yaptılar. Hayır, hizmet en büyük nasip meselesidir. Nasip oldu. Bize de bugün burada cumayı kılmak nasip oldu" dedi.
Soylu ve Osman Güven, ardından kurdeleyi keserek camiyi dualarla ibadete açtı.Güven ailesi, Bakan Soylu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.
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