Bakan Soylu, Gine Bissau’lu mevkidaşı Cande’yi kabul etti



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande’yi kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande'yi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bakanlıktaki görüşmeye, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ta katıldı.

İlk olarak şeref defterini imzalayan konuk Bakan Cande, daha sonra Bakan Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.



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