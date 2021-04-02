Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu'dan Kastamonu Valiliği'ne ziyaret

Bakan Soylu'dan Kastamonu Valiliği'ne ziyaret

bakanın gelişi

General Temel Atma Töreni 

-karşılanması
-valiliğe gelişi
-detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asayiş ve Güvenlik Toplantısına katılmak üzere Kastamonu'ya geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte Ankara’dan havayolu ile Kastamonu’ya geldi. Kastamonu Havalimanına iniş yapan Bakan Soylu, Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Soylu, Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Avni Çakır’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, ardından Asayiş ve Güvenlik Toplantısına katıldı.
Toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra Vali Avni Çakır, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri erkan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantının ardından Bakan Soylu’nun Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenecek olan 31. Dönem Uzman Erbaş Jandarma Komando Temel Kursu Mezuniyet Törenine katılacak. Törenin ardından Bakan Soylu, aynı bölgede düzenlenecek olan cami temel atma törenine iştirak edecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement