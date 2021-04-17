Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu’dan göçmenlere Yunan zulmü paylaşımı

Bakan Soylu’dan göçmenlere Yunan zulmü paylaşımı

Göçmenlerin itilişi

Sosyal Medya İnternet Sitesi Mülteci Sahil Güvenlik Katliam 

-Göçmenlerin açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan’ın kolluk kuvvetlerinin mültecileri yakmaya çalıştığı anları paylaşarak “Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir” dedi.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan’ın sahil güvenlik botlarının mülteci botunu Türk Kara Sularına ittiği ve benzin döktüğü anları paylaşarak, “Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir” ifadelerine yer verdi. “41 düzensiz göçmenin kurtarıldı” Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden Yunanistan’ın Türk Kara sularına ittiği 41 düzensiz göçmenin kurtarıldığını “17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50’de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme limanına intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir” ifadeleri ile duyurdu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement