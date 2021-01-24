Bakan Soylu'dan Esenyurt İlçe Nüfus Müdürlüğü paylaşımı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün görüntülerini paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu video da Esenyurt’tan. Esenyurt İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptiyle yarın Esenyurtlu hemşehrilerimizin hizmetine açılıyor" ifadelerini kullandı.
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