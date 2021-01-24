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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu'dan Esenyurt İlçe Nüfus Müdürlüğü paylaşımı

Bakan Soylu'dan Esenyurt İlçe Nüfus Müdürlüğü paylaşımı

GENEL VE DETAY

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Konsept 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün görüntülerini paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu video da Esenyurt’tan. Esenyurt İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptiyle yarın Esenyurtlu hemşehrilerimizin hizmetine açılıyor" ifadelerini kullandı.
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