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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu, “Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım”

Bakan Soylu, “Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım”

açıklama

( ANKARA ) - ANKARA

Politika Sosyal Paylaşım Sitesi Müsamaha Sosyal Paylaşım Saldırı 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bugünkü Twittir hesabından yaptığı paylaşıma sansür uygulamasının ardından, “Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı “Kabe-i Muazzama’ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır” paylaşıma Twitter, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sansür getirdi. Bunun üzerine Bakan Soylu, Telegram hesabından videolu paylaşımda bulundu. Twitter’ın sansür uygulamasına tepki gösteren Soylu, “Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe’mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım” ifadelerine yer verdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter’ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram’a davet etti. (ME
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