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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu: “Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır”

Bakan Soylu: “Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır”

Üniversite kapsının ilk kırılma anından sonra plastik malzeme ile alınan önlemin videosu

( ANKARA ) ANKARA

Çilingir Sosyal Medya Müsamaha Güvenlikçi Irak 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, “Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır. Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar. Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu. Bunu eleştirenlere soruyorum: Ne yapılsaydı yani!? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise katil diyenlere göz yumulup "buyurun geçin” mi denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? Veya ‘Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım’ mı denseydi? Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz” ifadelerini kullandı. (YEK-
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