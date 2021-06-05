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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu Afyonkarahisar’da şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Soylu Afyonkarahisar’da şehit ailesini ziyaret etti

Şehit evi ziyaret

Şehit Başsağlığı Baba Ocağı Karahisar Şehit Ailesi 

-Kuranı Kerim okunması
-Yeni emniyet binasına ziyaret

( AFYON KARAHİSAR)- Bakan Soylu Afyonkarahisar’a yeni yapılan emniyet binasını inceledi AFYON KARAHİSAR

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 gün önce Hatay Kırkan’da şehit olan ve dün Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca Köyü’nde toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın ailesine ziyarette bulundu.Bakan Soylu şehidin ailesi Baba Hayreddin ve anne Ummuhan Yatkak ile görüşerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Ziyarette AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.Bakan Soylu, Afyonkarahisarlı şehit Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın baba ocağına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapımı tamam yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, yeni emniyet binasında gerçekleştirdiği incelemelerde bulundu emniyet mensuplarıyla sohbet etti. Bakan Soylu’ya Vali Gökmen Çiçek ile kent protokolü eşlik etti.
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