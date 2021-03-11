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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu, 60 kilo uyuşturucuyu bulan Atak'ın görüntülerini paylaştı

Bakan Soylu, 60 kilo uyuşturucuyu bulan Atak'ın görüntülerini paylaştı

Bakan Soylu'nun paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı dedektör köpeği Atak’ın 60 kilo uyuşturucu maddeyi bulduğu görüntüleri paylaştı. Bakan Soylu, “Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı. Bakan Soylu, jandarma ekiplerinin operasyonlardaki yardımcısı hassas burunlu dedektör köpek Atak’ın da yer aldığı görüntüleri, “60 kilogram bonzai Jandarma’dan kaçar zannettiniz. Kahraman Jandarma’yı ve Atak’ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız. Teşekkürler İstanbul Jandarma” notuyla paylaştı.
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